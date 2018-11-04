В Индонезии продлили поиски жертв и второго черного ящика от Boeing 737 ещё на три дня

Индонезийские власти, в воскресенье, 4 ноября, приняли решение о продлении ещё на три дня поиски жертв и черного ящика от обломков пассажирского самолета Boeing 737 Max 8.

Об этом сообщает Reuters.

Решение было основано на оценке и наблюдениях, согласно которым останки многих жертв ещё не были установлены.

По состоянию на воскресенье, 4 ноября, дайверы подняли 105 мешков с останками тел. Они были переданы в полицию для судебной идентификации. Пока было выявлено только семь жертв.

Накануне дайверы подняли на поверхность черный ящик самолета.

Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.

Всего на борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

На месте крушения Boeing 737 не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.