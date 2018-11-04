04 ноября 2018, воскресенье

В Индонезии продлили поиски жертв и второго черного ящика от Boeing 737 ещё на три дня

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Останки от самолета Boeing 737 Max 8.

Останки от самолета Boeing 737 Max 8.

Индонезийские власти, в воскресенье, 4 ноября, приняли решение о  продлении ещё на три дня поиски жертв и черного ящика от обломков пассажирского самолета Boeing 737 Max 8.

 

Об этом сообщает Reuters.

Решение было основано на оценке и наблюдениях, согласно которым останки многих жертв ещё не были установлены.

По состоянию на воскресенье, 4 ноября, дайверы подняли 105 мешков с останками тел. Они были переданы в полицию для судебной идентификации. Пока было выявлено только семь жертв.

Накануне дайверы подняли на поверхность черный ящик самолета.

Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.

Всего на борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

На месте крушения Boeing 737 не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове