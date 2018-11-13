В Индонезии перевернулись кабины колеса обозрения с людьми — видео

В городе Джокьякарта, Индонезия перевернулись несколько кабинок колеса обозрения.

Об этом сообщает The Telegraph.

На обнародованном видеоролике видно, что колесо обозрения работало нормально, но внезапно несколько кабинок перевернулись.

Из одной кабинки выпали мужчина и женщина с ребенком, но они сразу же врезались в металлический зонтик, который не дал упасть вниз. Еще один из пассажиров колеса спустился вниз самостоятельно.

Аттракцион сделал еще половину оборота, перед тем как оператор остановил его. Люди начали самостоятельно выбраться из кабинок.

Обошлось без жертв.