В Индонезии ограничили доступ к соцсетям из-за протестов после выборов Сегодня, 15:04 17 Цей матеріал також доступний українською Rusyidi Zain/Reuters В Индонезии начались протесты Rusyidi Zain/Reuters

Правительство Индонезии ограничил доступ к соцсетям Facebook и WhatsApp из-за дезинформации на фоне протестов после объявления результатов выборов.

Как сообщает Independent, пользователи смогут и дальше отправлять текстовые и голосовые сообщения. При этом будет ограничено распространение фото и видео.

Ранее сообщалось, что после объявления результатов выборов в Индонезии, на которых победу одержал действующий президент Джоко Видодо, в стране начались массовые протесты.

По последним данным, в результате протестов погибли восемь человек, около 700 получили ранения.

Выборы в Индонезии состоялись 17 апреля и стали самыми сложными для страны. В них приняли участие 80% населения.

Одновременно выбирали президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, а также членов региональных и местных законодательных органов.

Из-за переутомления во время подсчета голосов умерли 272 сотрудникаизбирательных комиссий, более 1,8 тысячи были госпитализированы.

Избирательная комиссия Индонезии официально объявила о победе Видодо, его поддержали 55,5% избирателей.

Его оппонент Субианто заявил, что не признает результаты этих выборов.