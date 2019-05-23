В Индонезии ограничили доступ к соцсетям из-за протестов после выборов
Правительство Индонезии ограничил доступ к соцсетям Facebook и WhatsApp из-за дезинформации на фоне протестов после объявления результатов выборов.
Как сообщает Independent, пользователи смогут и дальше отправлять текстовые и голосовые сообщения. При этом будет ограничено распространение фото и видео.
Ранее сообщалось, что после объявления результатов выборов в Индонезии, на которых победу одержал действующий президент Джоко Видодо, в стране начались массовые протесты.
По последним данным, в результате протестов погибли восемь человек, около 700 получили ранения.
Выборы в Индонезии состоялись 17 апреля и стали самыми сложными для страны. В них приняли участие 80% населения.
Одновременно выбирали президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, а также членов региональных и местных законодательных органов.
Из-за переутомления во время подсчета голосов умерли 272 сотрудникаизбирательных комиссий, более 1,8 тысячи были госпитализированы.
Избирательная комиссия Индонезии официально объявила о победе Видодо, его поддержали 55,5% избирателей.
Его оппонент Субианто заявил, что не признает результаты этих выборов.