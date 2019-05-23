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В Индонезии ограничили доступ к соцсетям из-за протестов после выборов

Сегодня, 15:04
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В Индонезии ограничили доступ к соцсетям из-за протестов после выборов - фото

Rusyidi Zain/Reuters

В Индонезии начались протесты

Правительство Индонезии ограничил доступ к соцсетям Facebook и WhatsApp из-за дезинформации на фоне протестов после объявления результатов выборов.

Как сообщает Independent, пользователи смогут и дальше отправлять текстовые и голосовые сообщения. При этом будет ограничено распространение фото и видео.

Ранее сообщалось, что после объявления результатов выборов в Индонезии, на которых победу одержал действующий президент Джоко Видодо, в стране начались массовые протесты.

По последним данным, в результате протестов погибли восемь человек, около 700 получили ранения.

Выборы в Индонезии состоялись 17 апреля и стали самыми сложными для страны. В них приняли участие 80% населения.

Одновременно выбирали президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, а также членов региональных и местных законодательных органов.

Из-за переутомления во время подсчета голосов умерли 272 сотрудникаизбирательных комиссий, более 1,8 тысячи были госпитализированы.

Избирательная комиссия Индонезии официально объявила о победе Видодо, его поддержали 55,5% избирателей.

Его оппонент Субианто заявил, что не признает результаты этих выборов.

Теги:   Выборы президента Акция протеста Индонезия

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