В Индонезии обрушилась часть здания начальной школы: 20 погибших

В индонезийской провинции Северная Суматра обрушилась часть здания начальной школы, в результате погибли по меньшей мере 20 человек, передает CNN со ссылкой на местные власти.
Согласно сообщению, обрушение произошло из-за проливных дождей и наводнения, которые вызвали селевые потоки.
Отмечается, что по крайней мере 11 из погибших были учениками.
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Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. По последним данным, количество погибших в результате мощного землетрясения и цунами в Индонезии превысило 2 тыс. человек.
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