15 октября 2018, понедельник

В Индонезии обрушилась часть здания начальной школы: 20 погибших

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Проливные дожди и наводнения вызвали селевые потоки, которые привели к обрушению здания
Фото: Asia News via Twitter

Проливные дожди и наводнения вызвали селевые потоки, которые привели к обрушению здания

В индонезийской провинции Северная Суматра обрушилась часть здания начальной школы, в результате погибли по меньшей мере 20 человек, передает CNN со ссылкой на местные власти.

Согласно сообщению, обрушение произошло из-за проливных дождей и наводнения, которые вызвали селевые потоки.

Отмечается, что по крайней мере 11 из погибших были учениками.

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Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. По последним данным, количество погибших в результате мощного землетрясения и цунами в Индонезии превысило 2 тыс. человек.

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