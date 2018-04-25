В Индонезии на нелегальной нефтяной скважине произошел пожар, есть жертвы

Огонь по-прежнему распространяется и все еще не потушен

В индонезийской провинции Ачех на скважине, где велась незаконная добыча нефти, произошел пожар, сообщает CNN Indonesia.

Как передает местное издание Antaranews, в результате пожара погибли по меньшей мере десять человек, еще около 40 получили ожоги. Отмечается, что точное колличество жертв пока неизвестно.

По данным издания, на месте возгорания работают две пожарные машины, спасатели эвакуируют людей.

Сообщается, что огонь уже уничтожил три близстоящих жилых дома.

Data sementara 10 orang tewas akibat kebakaran tempat pengeboran minyak di Desa Diranto Panjang Perlak Kabupaten Aceh Timur. pic.twitter.com/usot1ucJ3V — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 25 апреля 2018 г.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, во Львовской области из-за пожара в автобусе загорелась целая СТО.