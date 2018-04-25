В Индонезии на нелегальной нефтяной скважине произошел пожар, есть жертвы

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Огонь по-прежнему распространяется и все еще не потушен
Фото: Muiz.alfarizi via Twitter

Огонь по-прежнему распространяется и все еще не потушен

В индонезийской провинции Ачех на скважине, где велась незаконная добыча нефти, произошел пожар, сообщает CNN Indonesia.

Как передает местное издание Antaranews, в результате пожара погибли по меньшей мере десять человек, еще около 40 получили ожоги. Отмечается, что точное колличество жертв пока неизвестно.

По данным издания, на месте возгорания работают две пожарные машины, спасатели эвакуируют людей. 

Сообщается, что огонь уже уничтожил три близстоящих жилых дома.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, во Львовской области из-за пожара в автобусе загорелась целая СТО.

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