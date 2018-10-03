В Индонезии количество жертв землетрясения и цунами превысило 1400

В Индонезии в результате землетрясения и вызванного им цунами погибли уже более 1400 человек, еще более 2,5 тысячи пострадали.
Такие данные озвучили представители индонезийских властей, сообщает Радио Свобода.
Спасателям пока не удается добраться в некоторые пострадавшие районы, поэтому, вероятно, число погибших может возрасти.
По данным Красного Креста, от стихии пострадали в общей сложности более 1,6 миллиона человек. После удара стихии людям не хватает еды, воды и других припасов.
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Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.
Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.
Ранее сообщалось, что жертвами стихийного бедствия стали 1347 человек.
3 октября после землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси начал извергаться вулкан Сопутан.
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