В Индонезии из желудка мертвого кашалота извлекли почти 6 кг пластика

В желудке мертвого кашалота, которого выбросило на берег в национальном парке Индонезии, обнаружили почти шесть килограммов пластикового мусора, передает ВВС.
Как сообщается, туша млекопитающего длиной более девяти метров была обнаружена в водах около острова Капота в Национальном парке Вакатоби вечером 19 ноября.
"Мы не смогли выяснить причину смерти животного, но то, что мы увидели, просто ужасно", - сказал координатор Всемирного фонда дикой природы (WWF) по сохранению морских видов Дви Супрапти.
Она добавила, что "определить, погиб ли кашалот в результате поглощения всей этой пластмассы или от естественных причин, было невозможно, поскольку его труп уже был в стадии разложения".
Penemuan ini diungkapkan oleh investigasi bersama DKP Wakatobi, Balai Taman Nasional Wakatobi, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Akademi Kelautan dan Perikanan Wakatobi, WWF, bersama masyarakat setempat. pic.twitter.com/XCF7EzKaBC— WWF-Indonesia (@WWF_ID) 19 ноября 2018 г.
Сотрудники фонда WWF в Индонезии на своей странице в Twitter подробно описали, что было найдено внутри животного: твердый пластик (19 предметов, 140 г), пластиковые бутылки (4 шт., 150 г), пластиковые пакеты (25 штук, 260 г), шлепанцы (2 шт., 270 г), обрывки лески (3,26 кг) и пластиковые стаканчики (115 штук, 750 г).
5,9 kg sampah plastik ditemukan di dlm perut paus malang ini! Sampah plastik yaitu: plastik keras (19 pcs, 140 gr), botol plastik (4 pcs, 150 gr), kantong plastik (25 pcs, 260 gr), sandal jepit (2 pcs, 270 gr), didominasi o/ tali rafia (3,26 kg) & gelas plastik (115 pcs, 750 gr). pic.twitter.com/ZFWZgkbnzu— WWF-Indonesia (@WWF_ID) 19 ноября 2018 г.
Как отмечается в сообщении, страны Юго-Восточной Азии считаются самым большим источником загрязнения Мирового океана пластиковым мусором.
Согласно докладу по защите окружающей среды экологической организации Ocean Conservancy и Центра бизнеса и охраны окружающей среды компании McKinsey, пять стран региона - Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Таиланд - производят до 60% пластиковых отходов, которые попадают в Мировой океан.
Считается, что из-за пластиковых пакетов ежегодно погибают сотни морских животных.
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