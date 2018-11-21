В Индонезии из желудка мертвого кашалота извлекли почти 6 кг пластика

Среди найденных предметов - 115 пластиковых стаканчиков, четыре пластиковые бутылки, 25 полиэтиленовых пакета и два шлепанца

В желудке мертвого кашалота, которого выбросило на берег в национальном парке Индонезии, обнаружили почти шесть килограммов пластикового мусора, передает ВВС.

Как сообщается, туша млекопитающего длиной более девяти метров была обнаружена в водах около острова Капота в Национальном парке Вакатоби вечером 19 ноября.

"Мы не смогли выяснить причину смерти животного, но то, что мы увидели, просто ужасно", - сказал координатор Всемирного фонда дикой природы (WWF) по сохранению морских видов Дви Супрапти.

Она добавила, что "определить, погиб ли кашалот в результате поглощения всей этой пластмассы или от естественных причин, было невозможно, поскольку его труп уже был в стадии разложения".

Penemuan ini diungkapkan oleh investigasi bersama DKP Wakatobi, Balai Taman Nasional Wakatobi, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Akademi Kelautan dan Perikanan Wakatobi, WWF, bersama masyarakat setempat. pic.twitter.com/XCF7EzKaBC 19 ноября 2018 г.

Сотрудники фонда WWF в Индонезии на своей странице в Twitter подробно описали, что было найдено внутри животного: твердый пластик (19 предметов, 140 г), пластиковые бутылки (4 шт., 150 г), пластиковые пакеты (25 штук, 260 г), шлепанцы (2 шт., 270 г), обрывки лески (3,26 кг) и пластиковые стаканчики (115 штук, 750 г).

5,9 kg sampah plastik ditemukan di dlm perut paus malang ini! Sampah plastik yaitu: plastik keras (19 pcs, 140 gr), botol plastik (4 pcs, 150 gr), kantong plastik (25 pcs, 260 gr), sandal jepit (2 pcs, 270 gr), didominasi o/ tali rafia (3,26 kg) & gelas plastik (115 pcs, 750 gr). pic.twitter.com/ZFWZgkbnzu — WWF-Indonesia (@WWF_ID) 19 ноября 2018 г.

Как отмечается в сообщении, страны Юго-Восточной Азии считаются самым большим источником загрязнения Мирового океана пластиковым мусором.

Согласно докладу по защите окружающей среды экологической организации Ocean Conservancy и Центра бизнеса и охраны окружающей среды компании McKinsey, пять стран региона - Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Таиланд - производят до 60% пластиковых отходов, которые попадают в Мировой океан.

Считается, что из-за пластиковых пакетов ежегодно погибают сотни морских животных.