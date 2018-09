В Индонезии из-за землетрясения с последующим цунами погибли по меньшей мере 30 человек

В результате мощного землетрясения, которое вызвало цунами на прибережные города индонезийского острова Сулавеси, погибли по меньшей мере 30 человек, еще 12 пострадали, передает Reuters.

По данным агентства, о погибших сообщил местному телеканалу Metro TV врач одной из больниц города Палу.

Представители властей пока не предоставили никакой информации о количестве жертв и пострадавших.

Отмечается, что у властей возникли трудности с координацией усилий по спасению пострадавших, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении, что нарушило коммуникацию с городами Палу и Дунгала.

VIDEO: Tsunami hits Indonesian city of Palu after a major earthquake, as seen in footage circulating online https://t.co/EMVFIaiiz3 via @ChannelNewsAsia #TSUNAMI #Indonesia #earthquake #Sulawesi pic.twitter.com/ouZyhuEIWP

#UPDATE M7.5 #earthquake in Indonesia's #Sulawesi island causes up to 2 meters Tsunami, but waters have receded; no reports of deaths yet, Reuters reports, citing officials https://t.co/r6t0c8vAAx pic.twitter.com/O9iL3iO045