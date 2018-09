В Индонезии число погибших из-за землетрясения и цунами возросло до почти 400 человек

Более 380 человек погибли в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в городе Палу на индонезийском острове Сулавеси.

Об этом 29 сентября сообщило Агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий Индонезии, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, еще больше 350 человек получили травмы в результате стихийного бедствия.

Сообщается также, что количество жертв продолжит возрастать, поскольку, по данным с места происшествия, на береговой лини продолжают находить тела погибших.

В городе разрушено или повреждено много домов.

Из-за отсутствия электроснабжения в пострадавшем районе осложнены спасательные работы. Кроме того, на основную дорогу, ведущую в город, сошел оползень, и она в настоящий момент блокирована.

BREAKING: Indonesia was just hit by a powerful Tsunami. This video is incredibly alarming:pic.twitter.com/JIXgLLNRZy