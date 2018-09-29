29 сентября 2018, суббота

В Индонезии число погибших из-за землетрясения и цунами возросло до почти 400 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Спасательные работы после землетрясения и цунами в городе Палу

Спасательные работы после землетрясения и цунами в городе Палу

Более 380 человек погибли в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в городе Палу на индонезийском острове Сулавеси.

Об этом 29 сентября сообщило Агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий Индонезии, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, еще больше 350 человек получили травмы в результате стихийного бедствия. 

Сообщается также, что количество жертв продолжит возрастать, поскольку, по данным с места происшествия, на береговой лини продолжают находить тела погибших.

В городе разрушено или повреждено много домов. 

Из-за отсутствия электроснабжения в пострадавшем районе осложнены спасательные работы. Кроме того, на основную дорогу, ведущую в город, сошел оползень, и она в настоящий момент блокирована.

 

Напомним, 28 сентября, в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине около 10 км в 78 км от города Палу с населением 350 тысяч человек. Сильные эхо-толчки продолжают фиксироваться до сих пор. За землятрясением последовало цунами, высота волн достигала трех метров. Ранее сообщалось о 48 погибших.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове