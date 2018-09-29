В Индонезии число погибших из-за землетрясения и цунами возросло до почти 400 человек

Более 380 человек погибли в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в городе Палу на индонезийском острове Сулавеси.
Об этом 29 сентября сообщило Агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий Индонезии, передает Интерфакс-Украина.
Кроме того, еще больше 350 человек получили травмы в результате стихийного бедствия.
Сообщается также, что количество жертв продолжит возрастать, поскольку, по данным с места происшествия, на береговой лини продолжают находить тела погибших.
В городе разрушено или повреждено много домов.
Из-за отсутствия электроснабжения в пострадавшем районе осложнены спасательные работы. Кроме того, на основную дорогу, ведущую в город, сошел оползень, и она в настоящий момент блокирована.
BREAKING: Indonesia was just hit by a powerful Tsunami. This video is incredibly alarming:pic.twitter.com/JIXgLLNRZy— Brian Krassenstein (@krassenstein) 28 сентября 2018 г.
Смотрите также
Напомним, 28 сентября, в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине около 10 км в 78 км от города Палу с населением 350 тысяч человек. Сильные эхо-толчки продолжают фиксироваться до сих пор. За землятрясением последовало цунами, высота волн достигала трех метров. Ранее сообщалось о 48 погибших.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования