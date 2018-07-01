В индийских Гималаях автобус упал в пропасть, 44 погибших

На севере Индии в горах автобус съехал в ущелье, погибли по меньшей мере 44 пассажиров. Об этом сообщает Sky News.

Главный министр штата Уттаракханд, где произошла трагедия, сообщил, что глубина ущелья составляет 213 метров. Также он заявил, что еще 12 человек получили травмы.

Полиция заявляет, что спасение продолжается.

Старший полицейский заявил, что спасение осложняется плохой погодой, однако уже 20 человек были извлечены из обломков.

Ранее сообщалось, что на трассе в Херсонской области из-за сильного ливня автобус с детьми попал в ДТП.