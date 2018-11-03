В индийских джунглях застрелили тигрицу, убившую 13 человек

Шестилетнюю тигрицу, которую не могли поймать в джунглях западного штата Махараштра в течение двух лет, застрелили.
Об этом сообщает BBC.
Животное, известное как Т-1, убило с 2016 года 13 человек. Это подтвердили ДНК-тесты со слюной тигра в ранах семи из 13 жертв.
Верховный суд Индии постановил, что лесничие будут вынуждены застрелить тигрицу. Чтобы поймать Т-1, охотники установили 100 ловушек, из них: приманки в виде привязанных к деревьям коз, а также распылили на территории, где в последний раз был замечен зверь, одеколон Obsession for Men от Calvin Klein, в котором содержится привлекающий кошек феромон цибетон.
Охотниками с оружием с транквилизатором и ружьями удалось обездвижить тигрицу, а потом застрелить.
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