В Индии ввели смертную казнь за изнасилование девочек

Власти Индии одобрили изменения в уголовное законодательство – отныне за изнасилование ребенка в возрасте до 12 лет преступнику грозит смертная казнь, сообщает BBC.

Также законодатели повысили минимальный срок тюремного заключения за изнасилование девочек в возрасте до 16 лет и женщин. В законопроекте не упоминаются случаи насилия по отношению к мальчикам и мужчинам.

Власти решили ужесточить наказание за изнасилование детей после двух случаев, которые вызвали особый резонанс и привели к массовым протестам. В этом месяце полиция огласила подробности жестокого изнасилования и убийства восьмилетней мусульманской девочки в городе Катхуа, а на прошлой неделе члена правящей партии обвинили в изнасиловании 16-летней девушки.

В 2016 году в Индии было зарегистрировано 19 тысяч случаев изнасилования детей.

Смертная казнь в Индии предусмотрена за ряд преступлений, но на практике применяется редко. За последние 10 лет было приведено в исполнение три смертных приговора. Главным способом казни является повешение.