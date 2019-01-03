В Индии во время протестов против посещения женщинами храма погиб мужчина, 15 человек пострадали Сегодня, 18:02 135 Цей матеріал також доступний українською Акция протеста была организована правящей партией

В Индии в штате Керала на акциях протеста против посещения женщинами храма бога Айяппана меньшей мере один человек погиб и 15 получили травмы.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что акция протеста была организована правящей в стране Народной партией Индии.

Как сообщил представитель полиции штата Керала в четверг, 3 января, "мужчина, накануне учавствоваший в демонстрации Народной партии Индии, погиб от ударов камнями, которым забросали протестующих".

Ранее сообщалось, что в Индии 2 января две женщины впервые за несколько веков смогли зайти в храм бога Айяппана в Сабаримала.

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