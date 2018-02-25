В Индии свадебный подарок взорвался в руках у молодоженов

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Супруги Саху
Hindustan Times

Супруги Саху

В городе Болангир, Индия, взорвался свадебный подарок, который молодожены получили по почте спустя пять дней после свадьбы, сообщает, Hindustan Times.

В результате погибли муж Сумия Сехар Саху и его 85-летняя бабушка. Жена Рима серьезно пострадала и находится в критическом состоянии.

Полиция расследует, кто подарил молодоженам подарок. На упаковке не было указано имя отправителя. По словам племянника Сумии Саху, подарок взорвался, как только его открыли.

Напомним, на днях в Индии внедорожник на полной скорости врезался в школьников, девять детей погибли.

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