В Индии свадебный подарок взорвался в руках у молодоженов

В городе Болангир, Индия, взорвался свадебный подарок, который молодожены получили по почте спустя пять дней после свадьбы, сообщает, Hindustan Times.

В результате погибли муж Сумия Сехар Саху и его 85-летняя бабушка. Жена Рима серьезно пострадала и находится в критическом состоянии.

Полиция расследует, кто подарил молодоженам подарок. На упаковке не было указано имя отправителя. По словам племянника Сумии Саху, подарок взорвался, как только его открыли.

Напомним, на днях в Индии внедорожник на полной скорости врезался в школьников, девять детей погибли.