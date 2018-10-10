В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд, есть погибшие

В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд, погибли по меньшей мере семь человек, еще около 30 человек были травмированы, передает телеканал NDTV.

Как сообщается, всех пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы.

As many as five people died and several others were injured after six coaches of New Farakka Express derailed in Uttar Pradesh's Raebareli this morning



Read @ANI story | https://t.co/ZWOv77dfUa pic.twitter.com/yDGQAAbEkf — ANI Digital (@ani_digital) 10 октября 2018 г.

На месте авварии работают экстренные службы. В связи с произошедшим в районе ЧП было приостановлено движение поездов.

Местные власти не исключают, что число жертв может возрасти.

5 Dead, Several Injured After New Farakka Express Train Derails In Uttar Pradesh’s Raebareli https://t.co/vKTW3jyUuC pic.twitter.com/WaU9fPCQuZ — Jayasurya Jaykar (@jayasuryajaykar) 10 октября 2018 г.

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