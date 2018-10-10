10 октября 2018, среда

В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд, есть погибшие

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На месте авварии работают экстренные службы
Фото: apkeebaat.com

На месте авварии работают экстренные службы

В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд, погибли по меньшей мере семь человек, еще около 30 человек были травмированы, передает телеканал NDTV.

 

Как сообщается, всех пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. 

На месте авварии работают экстренные службы. В связи с произошедшим в районе ЧП было приостановлено движение поездов.

Местные власти не исключают, что число жертв может возрасти. 

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