В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд, есть погибшие

В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд, погибли по меньшей мере семь человек, еще около 30 человек были травмированы, передает телеканал NDTV.

Как сообщается, всех пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы.

As many as five people died and several others were injured after six coaches of New Farakka Express derailed in Uttar Pradesh's Raebareli this morning



