Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Олеся Островская-Лютая
Что читать на рождественских каникулах
Питер Сантенелло
Лицо коррупции
Кирилл Говорун
С верой в независимость
Дмитрий Кулеба
Больше Европы, меньше союза

В Индии школьный автобус провалился в ущелье: погибли шесть детей

Сегодня, 08:09
4
Цей матеріал також доступний українською

Ещё 12 детей госпитализированы

Фото: @ANI via Twitter

В Индии, в округе Сангра, автобус с детьми упал в ущелье, в результате чего погибло шесть детей и водитель.

Об этом сообщает Jammulinks news.

Автобус перевозил детей в государственную школу DAV. Трагедия произошла примерно в 150 км от столицы штата Шимла.

Около 12 детей получили ранения и были госпитализированы. Полицейские сообщили, что состояние некоторых из них критическое.

По словам очевидцев, сотрудники спасательных служб столкнулись с трудностями при извлечении тел из сильно поврежденного автобуса.

Правоохранители также  подозревают, что авария произошла из-за халатности водителя автобуса.

Теги:   Автокатастрофа Автобус Индия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Вчера, 18:21

article_img
Протесты "желтых жилетов" в Париже: полицейские применили слезоточивый газ

Выбор редакции

STYLE/Искусство/Кино

Вчера, 19:31

article_img
От режиссеров Мстителей и зомби-апокалипсис в Южной Корее. Пять новых сериалов января
STYLE/LIFE

Вчера, 08:17

article_img
Где отпраздновать Рождество в Киеве. Афиша событий на 5-7 января
STYLE/LIFE/Путешествия

Вчера, 18:45

article_img
Путешествие высотой шесть километров. Опыт восхождения на гору Килиманджаро

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться