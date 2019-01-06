В Индии школьный автобус провалился в ущелье: погибли шесть детей Сегодня, 08:09 4 Цей матеріал також доступний українською Ещё 12 детей госпитализированы Фото: @ANI via Twitter

В Индии, в округе Сангра, автобус с детьми упал в ущелье, в результате чего погибло шесть детей и водитель.

Об этом сообщает Jammulinks news.

Автобус перевозил детей в государственную школу DAV. Трагедия произошла примерно в 150 км от столицы штата Шимла.

Около 12 детей получили ранения и были госпитализированы. Полицейские сообщили, что состояние некоторых из них критическое.

По словам очевидцев, сотрудники спасательных служб столкнулись с трудностями при извлечении тел из сильно поврежденного автобуса.

Правоохранители также подозревают, что авария произошла из-за халатности водителя автобуса.