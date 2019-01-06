В Индии школьный автобус провалился в ущелье: погибли шесть детей
В Индии, в округе Сангра, автобус с детьми упал в ущелье, в результате чего погибло шесть детей и водитель.
Об этом сообщает Jammulinks news.
Автобус перевозил детей в государственную школу DAV. Трагедия произошла примерно в 150 км от столицы штата Шимла.
Около 12 детей получили ранения и были госпитализированы. Полицейские сообщили, что состояние некоторых из них критическое.
По словам очевидцев, сотрудники спасательных служб столкнулись с трудностями при извлечении тел из сильно поврежденного автобуса.
Правоохранители также подозревают, что авария произошла из-за халатности водителя автобуса.