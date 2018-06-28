В Индии разбился небольшой пассажирский самолет: пятеро погибших

На борту находились два пилота и два инженера-технолога

Пять человек погибли в результате падения небольшого частного пассажирского самолета Beechcraft C 90 в густонаселенном индийском мегаполисе Мумбаи.

Как сообщает телеканал NDTV, среди погибших четыре члена экипажа и один местный житель.

Трагедия случилась около 13:00 по местному времени. Самолет вылетел из аэропорта Джуху и выполнял испытательный полет. На борту находились два пилота и два инженера-технолога.

Генеральный директорат гражданской авиации направил на место аварии команду для расследования обстоятельств и причин.