В Индии прогремел взрыв на переполненной автобусной остановке Сегодня, 11:44 204 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Reuters В результате взрыва пострадали около 20 человек Скриншот с видео Reuters

В четверг, 7 марта, на переполненной автобусной остановке в индийском штате Джамму и Кашмир прогремел взрыв.

Об этом со ссылкой на местные власти передает агентство Reuters.

Как сообщается, в результате происшествия ранения получили по меньшей мере 18 человек.

Напомним, 14 февраля в Кашмире заминированный автомобиль протаранил автобус с индийскими военнослужащими. Во время теракта погибли 44 человека.



Ответственность за атаку смертника взяла на себя пакистанская исламистская группа Джаиш-е-Мухаммад.

После этого Министерство иностранных дел Индии призвало Пакистан "прекратить поддержку террористов", которые используют его территорию в качестве базы.

В свою очередь Исламабад эти обвинения отверг.

После этого ВВС Индии нанесли удар по лагерю террористов на пакистанской территории Кашмира, что спровоцировало обострение отношений между двумя странами.