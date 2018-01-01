В Индии при взрыве в крупнейшем исследовательском институте погиб один человек
Сегодня, 21:04
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В результате взрыва в лаборатории Индийского научного института погиб научный работник.
Об этом сообщает Indian Express со ссылкой на агентство ANI.
Взрыв произошел в среду, 5 декабря, в аэрокосмической лаборатории в Индийском научном институте в городе Бангалор (штат Карнатака). По предварительным данным, взорвался баллон с водородом.
В результате погиб научный сотрудник, еще три человека получили ранения.
Индийский научный институт - индийское элитное высшее научно-исследовательское и учебное заведение. В 2004 году получил звание лучшего университета Индии.