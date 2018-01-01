В Индии при взрыве в крупнейшем исследовательском институте погиб один человек Сегодня, 21:04 27 Цей матеріал також доступний українською Индийский научный институт (архивное фото) Фото: Indian Express

В результате взрыва в лаборатории Индийского научного института погиб научный работник.

Об этом сообщает Indian Express со ссылкой на агентство ANI.

Взрыв произошел в среду, 5 декабря, в аэрокосмической лаборатории в Индийском научном институте в городе Бангалор (штат Карнатака). По предварительным данным, взорвался баллон с водородом.

В результате погиб научный сотрудник, еще три человека получили ранения.

Индийский научный институт - индийское элитное высшее научно-исследовательское и учебное заведение. В 2004 году получил звание лучшего университета Индии.