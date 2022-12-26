В Индии погиб один из богатейших депутатов России 26 декабря, 16:03 Павел Антонов (Фото:zebra-tv)

В Индии нашли мертвым российского депутата от Единой России Павла Антонова. Его тело лежало в лужи крови под окнами отеля, где он отмечал свой 65-летний юбилей.

Об этом сообщает NDTV.

Полиция заявила, что депутат погиб, упав с третьего этажа отеля Odisha в районе Раягада. По словам старшего офицера, Антонов «находился в депрессии из-за смерти друга», Владимира Биденова, который скончался в той же гостинице в четверг, 22 декабря.

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Этот случай стал новым эпизодом в череде загадочных смертей и самоубийств представителей российских бизнес-элит и силовиков, произошедших после полномасштабного вторжения России в Украину.



Павел Антов — депутат законодательного собрания Владимирской области, вице-президент группы компаний Владимирский стандарт. В 2018 году Forbes оценил его заработок в 10 млрд рублей. Тогда Антонов возглавил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России.