В Индии поезд врезался в толпу людей: 50 погибших

В пятницу, 19 октября, в результате железнодорожной катастрофы в штате Пенджаб на севере Индии погибли по меньшей мере 50 человек.
Как сообщает Times Now, поезд врезался в толпу людей, которые наблюдали за театрализованным представлением по случаю популярного индуистского праздника Дашахра.
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Железнодорожная авария произошла в тот момент, когда участники религиозного праздника собрались вдоль железнодорожных путей. По предварительным данным, люди не услышали звук приближающего поезда из-за взрывающихся хлопушек.
Amritsar train accident video pic.twitter.com/hb9Q3f9qL6— Satinder pal singh (@SATINDER_13) 19 октября 2018 г.
Журнал Новое Время №38
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