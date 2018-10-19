В Индии поезд врезался в толпу людей: 50 погибших

В результате железнодорожной катастрофы в Индии погибли 50 человек

В пятницу, 19 октября, в результате железнодорожной катастрофы в штате Пенджаб на севере Индии погибли по меньшей мере 50 человек.

Как сообщает Times Now, поезд врезался в толпу людей, которые наблюдали за театрализованным представлением по случаю популярного индуистского праздника Дашахра.

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Железнодорожная авария произошла в тот момент, когда участники религиозного праздника собрались вдоль железнодорожных путей. По предварительным данным, люди не услышали звук приближающего поезда из-за взрывающихся хлопушек.

Amritsar train accident video pic.twitter.com/hb9Q3f9qL6 — Satinder pal singh (@SATINDER_13) 19 октября 2018 г.