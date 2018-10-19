19 октября 2018, пятница

В Индии поезд врезался в толпу людей: 50 погибших

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате железнодорожной катастрофы в Индии погибли 50 человек
Фото: timesnownews.com

В результате железнодорожной катастрофы в Индии погибли 50 человек

В пятницу, 19 октября, в результате железнодорожной катастрофы в штате Пенджаб на севере Индии погибли по меньшей мере 50 человек.

Как сообщает Times Now, поезд врезался в толпу людей, которые наблюдали за театрализованным представлением по случаю популярного индуистского праздника Дашахра.

Смотрите также

Железнодорожная авария произошла в тот момент, когда участники религиозного праздника собрались вдоль железнодорожных путей. По предварительным данным, люди не услышали звук приближающего поезда из-за взрывающихся хлопушек.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове