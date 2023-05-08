В Индии перевернулась туристическая лодка, по меньшей мере 21 человек погиб 8 мая, 04:16 Выжившие сообщили местным СМИ, что на многих пассажирах не было спасательных жилетов (Фото:REUTERS/Stringer NO RESALES)

В Индии, недалеко от города Танур, штат Керала, перевернулась туристическая лодка, переполненная людьми. Известно о по меньшей мере 21 погибшем.

Об этом сообщает The Guardian.



На борту двухэтажной туристической лодки находилось до 40 человек, большинство из которых — школьники. Полиция сообщает, что число погибших может возрасти, потому что до сих пор не были найдены все пассажиры.

Видео дня

Фото: REUTERS/Stringer NO RESALES

Около 10 пострадавших госпитализированы в разных состояниях, четверо — в критическом. Выжившие сообщили местным СМИ, что на многих пассажирах не было спасательных жилетов.