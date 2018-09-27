27 сентября 2018, четверг

В Индии отменили уголовное наказание за супружескую измену

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Измена в Индии больше не считается уголовным преступлением

Измена в Индии больше не считается уголовным преступлением

В Индии Верховный суд отменил уголовную ответственность для мужчин за секс с замужней женщиной без согласия ее мужа. Закон действовал в стране 158 лет.

Как сообщает ВВС, глава суда Дипак Мисра назвал соответствующую статью Уголовного кодекса Индии архаичной и неконституционной. Он заявил, что измена может быть основанием для развода, но не уголовным преступлением.

В августе 2017 года 41-летний индийский бизнесмен Джозеф Шайн подал в Верховный суд заявление с просьбой отменить ответственность за измену. Заявитель указал, что этот закон дискриминирует женщин, "допуская ошибочную презумпцию того, что женщины являются собственностью мужчин".

Ранее за секс с замужней женщиной без согласия ее супруга в Индии грозило до пяти лет тюрьмы. Статья предусматривала наказание только для мужчины, рассматривая его как инициатора измены, даже если женщина вступила с ним в связь добровольно. При этом женщина не имела права привлечь к ответственности мужа в случае его измены.

Напомним, в начале сентября в Индии отменили уголовную ответственность за гомосексуальный секс. Ранее подобные отношения наказывались 10-летним тюремным сроком.

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