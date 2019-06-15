В Индии от жары с начала лета погибли 36 человек 15 июня, 12:30 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Cheena Kapoor Температура воздуха держится выше 40 градусов REUTERS/Cheena Kapoor

С начала лета в Индии от жары погибли по меньшей мере 36 человек.

В Индии зафиксировали самую продолжительную жару за всю историю, передает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями в Индии Аншу Прийю.

Более чем 40-градусная жара держится уже месяц на севере и в центре Индии.

10 июня в Нью-Дели была зафиксирована рекордная температура в 48 °C. На западе в Чуру температура превышала отметку в 50 °C.

Профессор индийского Института тропической метеорологии Рагавана Кришнана сказал, что жаркие волны становятся «все более частыми и интенсивными».