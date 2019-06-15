Мирослав Маринович
Добавленная стоимость украинцев
Маша Ефросинина
Выдохните. Как бороться со стрессом
Дмитрий Запорожец
Равиоли с морковью и щеки океанических рыб. Пять лучших ресторанов мира для меня
Олеся Островская-Лютая
Человек и Чернобыль
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В Индии от жары с начала лета погибли 36 человек

15 июня, 12:30
Цей матеріал також доступний українською
В Индии от жары с начала лета погибли 36 человек - фото

REUTERS/Cheena Kapoor

Температура воздуха держится выше 40 градусов

С начала лета в Индии от жары погибли по меньшей мере 36 человек.

В Индии зафиксировали самую продолжительную жару за всю историю, передает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями в Индии Аншу Прийю.

Более чем 40-градусная жара держится уже месяц на севере и в центре Индии.

10 июня в Нью-Дели была зафиксирована рекордная температура в 48 °C. На западе в Чуру температура превышала отметку в 50 °C.

Профессор индийского Института тропической метеорологии Рагавана Кришнана сказал, что жаркие волны становятся «все более частыми и интенсивными».

Теги:   Индия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 11:03

img
Сообщения о занятии украинскими военными позиций в Донецке оказались фейком — ООС
Страны

Сегодня, 12:45

img
В США на выпускном произошла стрельба, один человек погиб и семеро пострадали
Геополитика

Сегодня, 03:05

img
Британия и РФ рассматривают возможность встречи Мэй и Путина — The Guardian

Выбор редакции

Экономика

Сегодня, 09:45

img
После сериала на HBO. Кто заработает на росте туристического потока в Чернобыль
События

Сегодня, 09:06

img
От парада до прайда. Как изменилось отношение украинцев к ЛГБТ-сообществу за годы проведения Марша равенства
Food&Drink

Сегодня, 11:05

img
Гастрономической топ. Пять самых впечатляющих ресторанов по мнению Дмитрия Запорожца

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться