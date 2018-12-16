В Индии от отравления умерло 11 человек, еще 90 госпитализированы Сегодня, 08:49 0 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото

В Нью-Дели, Индия, от острого отравления на одной из религиозных церемоний, погибло 11 людей, передает CNN, ссылаясь на сообщение полиции штата Карнатака.

Среди погибших есть двое детей. Ещё 90 верующих были госпитализированы. Начальник полиции округа Чамараджанагар заявил, что считает причиной этого отравленное блюдо - рис с овощами - прасад. Остатки блюда отправили на лабораторную экспертизу.

29 человек из госпитализированных находятся в критическом состоянии.

Правительство штата Карнатака пообещало ближайшим родственникам погибших компенсационную выплату, эквивалентную 7 тысячам долларов.