В Индии на западе обрушилась стена: по меньшей мере 15 человек погибли
В западной Индии на строительстве после сильного дождя упала стена, в результате чего по меньшей мере 15 человек погибли, в том числе трое детей.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей пожарной службы.
Семьи строителей спали в сооружениях вблизи стройки, когда сильные порывы дождя с ветром свалили стену.
«Мы пытаемся спасти людей, попавших под стену и грязь», — сказал чиновник, добавив, что им уже удалось спасли трех рабочих.
В июне-сентябре в Индии сезон муссонов, которые ослабляют фундамент плохо построенных сооружений.