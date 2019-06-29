Иван Яковина
Трамп идет
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Георгий Тука
О разведении войск в Станице Луганской
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

В Индии на западе обрушилась стена: по меньшей мере 15 человек погибли

Сегодня, 10:08
23
Цей матеріал також доступний українською

REUTERS / Stringer

В Индии завалилась стена на строительстве

В западной Индии на строительстве после сильного дождя упала стена, в результате чего по меньшей мере 15 человек погибли, в том числе трое детей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей пожарной службы.

Семьи строителей спали в сооружениях вблизи стройки, когда сильные порывы дождя с ветром свалили стену.

«Мы пытаемся спасти людей, попавших под стену и грязь», — сказал чиновник, добавив, что им уже удалось спасли трех рабочих.

В июне-сентябре в Индии сезон муссонов, которые ослабляют фундамент плохо построенных сооружений.

Теги:   Индия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Геополитика

Вчера, 14:22

img
Мэй провела переговоры с Путиным и призвала к деэскалации ситуации в Украине
Политика

Вчера, 12:16

img
Зеленский предоставил гражданство иностранцам, воевавшим на стороне Украины
Геополитика

Вчера, 16:43

img
В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с Трампом на G20

Выбор редакции

Travel

Сегодня, 06:35

img
Суета сует. Добро пожаловать на Уолл-стрит, главную финансовую артерию Нью-Йорка
Политика

Сегодня, 08:13

img
Зеленский и олигархи. Что означают договоренности президента с топ-бизнесменами
Политика

Вчера, 10:28

img
В Украине воюют несколько тысяч российских солдат — экс-глава ЦРУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться