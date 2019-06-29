В Индии на западе обрушилась стена: по меньшей мере 15 человек погибли Сегодня, 10:08 23 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Stringer В Индии завалилась стена на строительстве REUTERS / Stringer

В западной Индии на строительстве после сильного дождя упала стена, в результате чего по меньшей мере 15 человек погибли, в том числе трое детей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей пожарной службы.

Семьи строителей спали в сооружениях вблизи стройки, когда сильные порывы дождя с ветром свалили стену.

«Мы пытаемся спасти людей, попавших под стену и грязь», — сказал чиновник, добавив, что им уже удалось спасли трех рабочих.

В июне-сентябре в Индии сезон муссонов, которые ослабляют фундамент плохо построенных сооружений.