22 октября 2018, понедельник

В Индии обезьяны насмерть закидали мужчину кирпичами

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Иллюстрационное фото
Фото: Rod Waddington via Flickr

Иллюстрационное фото

В индийском городе Тикри штата Уттар-Прадеш группа обезьян насмерть закидала 72-летнего мужчину кирпичами.

Об этом передает Sky News.

Обезьяны напали на мужчину в то время, как он собирал сухие ветки.

Полиция сообщила, что обезьяны взяли кирпичи в недостроенном здании, которое распологалось неподалеку.

Пенсионер умер от полученных травм, несовместимых с жизнью.

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