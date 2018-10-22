В Индии обезьяны насмерть закидали мужчину кирпичами

В индийском городе Тикри штата Уттар-Прадеш группа обезьян насмерть закидала 72-летнего мужчину кирпичами.
Об этом передает Sky News.
Обезьяны напали на мужчину в то время, как он собирал сухие ветки.
Полиция сообщила, что обезьяны взяли кирпичи в недостроенном здании, которое распологалось неподалеку.
Пенсионер умер от полученных травм, несовместимых с жизнью.
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