Называла животных и змей друзьями. В Индии полиция нашла в пещере россиянку без документов и с двумя маленькими детьми

Неизвестно, когда и как Нина Кутина с дочерьми въехала в Индию, а также попала в лес в Карнатаке, сообщили в ВВС (Фото: скриншот из видео / ANI News)

В Индии в пещере нашли 40-летнюю россиянку Нину Кутину с двумя дочерьми — шестилетней и пятилетней — вблизи холмов Рамтиртха в лесу Гокарны, который граничит с популярными курортами в штате Гоа.

Об этом 17 июля сообщает британская медиакорпорация ВВС.

Полиция нашла россиянку с маленькими детьми в пещере на юге штата Карнатака 9 июля во время планового патрулирования.

Как рассказал ВВС один из полицейских, они спустились по крутому склону, чтобы исследовать местность, когда заметили яркую одежду, которая сушилась под открытым небом.

Когда они приблизились к пещере, вход в которую был завешен яркими индийскими сари, из нее «выбежала маленькая белокурая девочка». Шокированные полицейские пошли за ней и внутри нашли Нину Кутину со вторым ребенком.

Из вещей у них были только пластиковые коврики, одежда, пакеты с лапшой быстрого приготовления и некоторые другие продукты, при этом пещера постоянно протекала во время дождей.

Неизвестно, когда и как Кутина с дочерьми въехала в Индию, а также попала в лес в Карнатаке, сообщили в ВВС.

Как рассказали правоохранители, когда Кутину предупредили об опасности из-за змей и диких животных в лесу, она ответила туманной фразой: «Животные и змеи — наши друзья. Опасны — люди».

При этом медики у россиянки и ее дочерей проблем со здоровьем не нашли.

Местные власти сообщили ВВС, что Кутина и ее дети не имеют документов, дающих право на пребывание в Индии — все визы россиянки давно просрочены. Их поместили в центр содержания иностранцев вблизи Бенгалуру, столицы штата Карнатака, и вскоре планируют депортировать в Россию.

В видеоинтервью индийскому информагентству ANI Кутина рассказала, что родилась в России, но с 2010 года путешествовала по «многим странам — Коста-Рике, Малайзии, Бали, Таиланду, Непалу и Украине».

«Мы не умирали, и я не привела своих детей, своих дочерей, чтобы они умерли в джунглях. Они были очень счастливы, плавали в водопаде, имели хорошее место для сна, много уроков по искусству — мы лепили из глины, рисовали, хорошо ели, я готовила очень вкусную еду», — рассказала она.

Кутина утверждала, что у нее было четверо детей в возрасте от 5 до 20 лет, но старший сын погиб в ДТП в Гоа в 2024 году.

Чиновники сообщили ВВС — удалось выяснить, что ее второй сын, 11-летний, находится в стране-агрессоре РФ.

Позднее сотрудники FRRO Office — ведомства, которое занимается иностранцами в Индии — установили личность отца дочерей Кутиной. Им оказался израильский бизнесмен Дрор Голдштейн. Чиновники уточнили что он сейчас находится в Индии и они пытаются убедить его оплатить репатриацию Кутиной с дочерьми.

Затем Голдштейн заявил, что Кутина с детьми покинула Гоа без его ведома и он подал заявление о пропаже полицию.

Бизнесмен добавил, что хочет добиться совместной опеки над дочерьми и сделает все возможное, чтобы не позволить властями Индии отправить их в Россию.