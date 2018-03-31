В Индии мужчину из касты неприкасаемых убили за владение конем

Протест людей из касты далит в Индии, 2018 год

В индийском штате Гуджарат до смерти забили 21-летнего фермера из низшей касты неприкасаемых (далитов) за то, что он купил коня и ездил верхом, сообщает BBC.

Прадипа Ратуда нашли мертвым в луже крови неподалеку от деревни Тимби 20 марта. Его конь также был мертв.

Полиция задержала троих мужчин из высших каст по подозрению в совершении преступления. Отец погибшего сказал, что его сына предупреждали, чтобы он не ездил на коне, так как это привилегия касты воинов.

Кастовая дискриминация незаконна в Индии, однако все еще остается распространенным явлением.

Президент Индии Рам Натх Ковинд, избранный в июле 2017 года, - из касты неприкасаемых.