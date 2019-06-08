В Индии из-за пыльных бурь погибли по меньшей мере 26 человек Сегодня, 02:58 Цей матеріал також доступний українською Dinamalar / Facebook Самому сильному удару стихии подвергся штат Уттар-Прадеш Dinamalar / Facebook

В Индии сильные пыльные бури, сопровождавшиеся молниями и шквалами, унесли жизни по меньшей мере 26 человек, еще 57 человек получили ранения, сообщает India Today.

По данным полиции, самому сильному удару стихии подвергся штат Уттар-Прадеш. Разные части штата накрыли пыльные бури, сопровождавшиеся грозами и сильным ветром, который вырывал деревья с корнями и разрушал здания.

Как рассказали в комиссии штата Уттар-Прадеш по оказанию помощи, наибольшее число погибших — шесть человек — зафиксировано в городе Майнпури, здесь же был ранен 41 человек.

В затронутых непогодой районах проводятся спасательные операции.