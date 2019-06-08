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В Индии из-за пыльных бурь погибли по меньшей мере 26 человек

Сегодня, 02:58
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В Индии из-за пыльных бурь погибли по меньшей мере 26 человек - фото

Dinamalar / Facebook

Самому сильному удару стихии подвергся штат Уттар-Прадеш

В Индии сильные пыльные бури, сопровождавшиеся молниями и шквалами, унесли жизни по меньшей мере 26 человек, еще 57 человек получили ранения, сообщает India Today.

По данным полиции, самому сильному удару стихии подвергся штат Уттар-Прадеш. Разные части штата накрыли пыльные бури, сопровождавшиеся грозами и сильным ветром, который вырывал деревья с корнями и разрушал здания.

Как рассказали в комиссии штата Уттар-Прадеш по оказанию помощи, наибольшее число погибших — шесть человек — зафиксировано в городе Майнпури, здесь же был ранен 41 человек.

В затронутых непогодой районах проводятся спасательные операции.

Теги:   Буря Индия

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