В Индии испытали ракету, которая способна нести ядерный заряд

В Индии провели успешное испытание модернизированной версии баллистической ракеты меньшей дальности Agni-I, которая может нести ядерный боезаряд.
Об этом сообщает The Newsroom.
"Сегодня на побережье Одиши было успешно проведено ночное испытание самостоятельно разработанной баллистической ракеты Agni-I, обладающий ядерным потенциалом", - сказано в сообщении.
Пуск осуществили при помощи мобильной пусковой установки, которую разместили на полигоне на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса.
Баллистическая ракета Agni-I весит 12 тонн, имеет дальность действия от 700 до 900 км. Ее можно оснащать как ядерной, так и обычной боеголовкой весом около тонны.
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