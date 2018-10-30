30 октября 2018, вторник

В Индии испытали ракету, которая способна нести ядерный заряд

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Ракета Agni-I обладает ядерным потенциалом

Ракета Agni-I обладает ядерным потенциалом

В Индии провели успешное испытание модернизированной версии баллистической ракеты меньшей дальности Agni-I, которая может нести ядерный боезаряд.

Об этом сообщает The Newsroom.

"Сегодня на побережье Одиши было успешно проведено ночное испытание самостоятельно разработанной баллистической ракеты Agni-I, обладающий ядерным потенциалом", - сказано в сообщении.

Пуск осуществили при помощи мобильной пусковой установки, которую разместили на полигоне на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса.

Баллистическая ракета Agni-I весит 12 тонн, имеет дальность действия от 700 до 900 км. Ее можно оснащать как ядерной, так и обычной боеголовкой весом около тонны.

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