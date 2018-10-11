11 октября 2018, четверг

В Индии эвакуировали около 300 тысяч человек из-за циклона Титли

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Чиновники призывают жителей держаться подальше от воды

Чиновники призывают жителей держаться подальше от воды

Около 300 тысяч человек были эвакуированы из штата Одиша в Индии из-за приближения циклона Титли, сообщает NDTV

"Циклон движется со скоростью 107 километров в час. Он может вызвать сильные дожди и разрушения инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Был отменен десяток железнодорожных рейсов.

Чиновники призывают жителей держаться подальше от воды, особенно рыбаков.

Отмечается, что главный министр штата поручил местным властям пристально следить за ситуацией. В нескольких округах штата были размещены сотрудники местных сил оперативного реагирования, круглосуточно будут работать центры чрезвычайного реагирования всех округов штата.

Сотрудники пожарных служб также будут находиться в режиме готовности.

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