В Индии эвакуировали около 300 тысяч человек из-за циклона Титли

Около 300 тысяч человек были эвакуированы из штата Одиша в Индии из-за приближения циклона Титли, сообщает NDTV.
"Циклон движется со скоростью 107 километров в час. Он может вызвать сильные дожди и разрушения инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Был отменен десяток железнодорожных рейсов.
Чиновники призывают жителей держаться подальше от воды, особенно рыбаков.
Отмечается, что главный министр штата поручил местным властям пристально следить за ситуацией. В нескольких округах штата были размещены сотрудники местных сил оперативного реагирования, круглосуточно будут работать центры чрезвычайного реагирования всех округов штата.
Сотрудники пожарных служб также будут находиться в режиме готовности.
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования