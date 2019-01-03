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В Индии две женщины впервые за несколько веков смогли зайти в храм

Сегодня, 06:46
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До этого случая ни одной женщине в возрасте от 10 до 50 лет не удавалось попасть в храм

В Индии две женщины впервые за несколько веков смогли зайти в храм бога Айяппана в Сабаримале, передает местный телеканал NDTV.

Под данным телеканала, две женщины в возрасте около 40 лет вошли в храм рано утром в среду, 2 января, в сопровождении полиции. После их ухода храм закрылся для ритуального "очищения".

Подчеркивается , что до этого случая ни одной представительнице женского пола в возрасте от 10 до 50 лет не удавалось попасть в храм.

Официально запрет на посещение этого храма сняли еще в в сентябре 2018 года - Верховный суд Индии вынес вердикт об отмене традиции. Решение Верховного суда было принято после того, как в петиции обозначили, что запрет на посещение нарушает гендерное равенство. 

Против принятого решения активно выступает правящая партия Индии, индуистская националистическая партия Бхаратия джаната. По их мнению, решение допустить женщин в храм - это атака на индуистские ценности.

После посещения храма в Сабаримале двумя  женщинами, в индийском штате Керала вспыхнули массовые протесты. По данным СМИ, в результате столкновений погиб один человек.

Ранее сообщалось, что в Индии женщины выстроились в 620-километровую цепь в поддержку гендерного равенства.

 

Теги:   Индия Храм

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