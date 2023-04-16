Общался с журналистами. Бывшего индийского депутата и его брата застрелили в прямом эфире 16 апреля, 16:17 Бывший индийский депутат Атик Ахмед и его брат Ашраф (Фото:Скриншот с видео)

15 апреля индийский политик Атик Ахмед, ранее судимый за похищение человека, был застрелен в прямом эфире вместе со своим братом. Инцидент произошел в индийском городе Праяградже, более известном как Аллахабад.

Об этом сообщает BBC.

На видео видно, как Ахмед и его брат Ашраф, оба в наручниках, общаются с журналистами по дороге на медицинское освидетельствование за несколько секунд до того, как они были убиты.

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На кадрах Ахмеда спрашивают, был ли он на похоронах сына, которого несколько дней назад застрелила полиция. Его последними словами на камеру стали: «Нас не отвезли, так что мы не пошли».

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После выстрелов трое мужчин, выдававших себя за журналистов, быстро сдались и были взяты под стражу полицией. По информации индийских правоохранителей, нападавшие приехали на место инцидента на мотоциклах. В результате нападения также пострадали полицейский и журналист.

BBC отмечает, что после инцидента главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитъянат приказал приступить к судебному расследованию убийств и запретил массовые собрания.

Издание добавило, что за последние 20 лет против экс-депутата парламента Индии Атика Ахмеда были открыты десятки уголовных дел. В марте этого года местный суд приговорил его и еще двух человек к пожизненному заключению по делу о похищении. Ранее Ахмед заявлял об угрозе жизни со стороны полиции.