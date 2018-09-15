В Индии арестовали убийцу, который “избавил от мук” 33 дальнобойщиков

Адеш Хамра знакомился с дальнобойщиками в придорожных кафе и ресторанах и подсыпал снотворное в напитки

Полиция Индии в Бхопале, штат Мадхья-Прадеш, арестовала 48-летнего портного Адеша Хамру, который за восемь лет убил 33 дальнобойщиков, сообщает Times of India.

Последнее убийство Хамра совершил на прошлой неделе. Жертвами стали сразу три человека - дальнобойщик и два его помощника.

Хамра признался в убийстве 33 человек. Обычно он знакомился с дальнобойщиками в придорожных кафе и ресторанах и подсыпал снотворное в напитки. После этого он убивал их, раздевал донага и сбрасывал трупы в канализацию или прятал за холмами вдоль дороги.

Адеш объяснил полиции, что он “избавлял дальнобойщиков от мук”, поскольку ему казалось, что у них тяжелая жизнь.

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