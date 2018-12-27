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В Индии 65-летняя женщина родила ребенка своему 80-летнему мужу

Сегодня, 21:11
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: pixabay.com

Женщина родила ребенка в 65 лет

Жительница Индии стала претенденткой на звание самой пожилой роженицы, сообщает Daily Mail.

Женщина в 65 лет родила девочку в канун Рождества. Имя женщины не сообщается, но при этом известно, что отца зовут Хаким Дин и ему 80 лет. Малышка появилась на свет в одной из клиник штата Джамму и Кашмира.

Отец поблагодарил Аллаха за такой "драгоценный подарок" и заявил, что они нуждаются в финансовой помощи для воспитания дочери. По его словам, у новорожденной девочки есть старший брат, которого женщина родила восемь лет назад.

Специалист по репродукции и родам доктор Шабир Сидики отметил, что данный случай является "редчайшим из редких".

"Обычно в Индии у женщин менопауза наступает в среднем в возрасте 47 лет. И после этого у них уже нет возможности родить ребенка. Но это редкий случай", - сказал врач.

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, они здоровы и скоро поедут домой.

Теги:   Дети Роды Индия

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