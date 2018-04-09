В Индии 23 школьника погибли при падении автобуса с обрыва

9 апреля в горном районе на севере Индии школьный автобус упал с обрыва, погибли 27 человек, в том числе 23 ребенка, сообщает Hindustan Times.

Трагедия произошла в округе Кангра, штат Химачал-Прадеш. Автобус вез домой около 40 учеников частной школы. Свидетели рассказали, что водитель, 64-летний ветеран, потерял управление на крутом повороте, и автобус свалился в обрыв с высоты около 60 метров.

Один из выживших школьников рассказал журналистам, что выпал из окна, когда автобус покатился по склону.

Спасатели нашли на месте автокатастрофы 27 тел. Все погибшие дети были младше 11 лет. Также среди жертв – водитель, двое сотрудников школы и еще одна женщина. Еще восемь детей находятся в критическом состоянии.

Напомним, в феврале на востоке Индии внедорожник на полной скорости врезался в школьников, девять детей погибли.