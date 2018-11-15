В Иерусалиме произошло вооруженное нападение с ножом на участок полиции, есть раненые

В Иерусалиме палестинец проник в отдел полиции и напал с ножом на полицейских.

Об этом пишет AP со ссылкой на сообщение израильского правоохранительного ведомства.

Отмечается, что нападавший тайно проник в отделение полиции через забор и нанес сотрудникам легкие ножевые ранения.

Нападавшего подстрелили и задержали. Он был госпитализирован из-за огнестрельного ранения.

12 ноября из сектора Газа было выпущено 300 ракет по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ начали наносить удары по позициям палестинцев. Израильская авиация разбомбила здание телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.

Во время обстрелов погиб один житель Израиля. По данным медиков в секторе Газа, были убиты трое палестинцев, еще три человека получили ранения. Пострадали по меньшей мере 108 человек.

Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило, что массированный ракетный обстрел израильских поселений был совершен в ответ на убийство палестинцев 11 ноября, включая двух командиров ХАМАС.

Агентство Reuters сообщает, что представители ХАМАС согласились заключить перемирие с Израилем, если руководство страны пойдет на такой же шаг.

В то же время издание Jerusalem Post сообщило, что кабинет министров Израиль по вопросам внешней политики и безопасности провел совещание, после которого военным был дан приказ продолжать военную операцию в секторе Газа. По данным журналистов, против перемирия выступал глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман и еще три министра.