Полиция заявила о теракте. В Иерусалиме прогремели взрывы на двух автобусных остановках, есть погибший, 18 раненых 23 ноября, 10:10 В Иерусалиме на двух автобусных остановках прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

В среду, 23 ноября, в Иерусалиме на двух автобусных остановках прогремели взрывы, в результате погиб один человек, по меньшей мере 18 человек получили ранения.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Полиция квалифицировала взрывы как теракт.

Первый взрыв произошел у главного въезда в Иерусалим в Гиват-Шауле после семи часов утра, в час пик пригородных поездок.

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В результате 12 человек на автобусной остановке получили ранения, в том числе двое в тяжелом состоянии.

Один из пострадавших скончался в больнице.

Второй взрыв произошел после 7:30 утра на перекрестке Рамоф, другом въезде в Иерусалим.

Три человека получили легкие травмы от осколков, четыре человека также были доставлены в больницу.

Полиция подозревает, что взрывы совершили с помощью почти идентичных устройств, оставленных в мешках. Их взорвали дистанционно. Устройства были забиты гвоздями, чтобы увеличить количество жертв.

Посетив место происшествия, комиссар израильской полиции Коби Шабтай заявил, что нападавших могло быть двое.

«Это атака, которой мы не видели много лет», — сказал он.