В Иерусалиме произошла вторая за сутки стрельба. 13-летний подросток ранил двух человек

28 января, 13:03
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Люди в Иерусалиме возле места нападения, которое совершил палестинец, открыв стрельбу 27 января (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Люди в Иерусалиме возле места нападения, которое совершил палестинец, открыв стрельбу 27 января (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

В Израиле на месте археологических раскопок Город Давида 13-летний подросток из восточного Иерусалима ранил из огнестрельного оружия двух человек в субботу, 28 января. Это вторая стрельба за сутки.

Об этом сообщает Maariv.

По данным полиции, нападавший открыл огонь на улице Маалот у входа на территорию раскопок. Пострадали мужчины 22 и 40 лет — отец и сын. Их госпитализировали, состояние оценивают как тяжелое, но стабильное.

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Стрелка ранили гражданские, у которых было лицензированное оружие. Сейчас он находится под стражей, а полиция проводит обыски в районе, чтобы выяснить, были ли у нападающего сообщники.

https://twitter.com/qudsnet/status/1619260479377133568?s=20&t=45e2J-GSr82-25d2nEF8rg

Накануне в синагоге на окраине Иерусалима палестинец застрелил семерых человек и ранил еще троих. Он пытался скрыться на машине, но после преследования полицией был застрелен.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Иерусалим Стрельба

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