В синагоге Иерусалима 21-летний палестинец застрелил семерых человек 28 января, 02:56 Нападающий открыл огонь, попав в нескольких человек (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

В пятницу, 27 января, в синагоге на окраине Иерусалима палестинец застрелил семерых человек и ранил еще троих. Он пытался скрыться на машине, но после преследования полицией был застрелен.

Об этом сообщает Reuters.



Полиция сообщила, что нападавший открыл огонь, попав в нескольких человек, прежде чем был обезврежен.

В заявлении полиции говорится, что нападающим был 21-летний палестинец, житель Восточного Иерусалима. Он пытался скрыться на машине, но после преследования полицией был застрелен.

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Нападение, которое полиция назвала « Террористическим инцидентом», произошел после месяцев столкновений на Западном берегу реки Иордан. Их кульминацией стал рейд в Дженнине в четверг, во время которого погибли по меньшей мере 9 палестинцев.

Спикер ХАМАС заявил, что «эта операция является ответом на преступление, совершенное оккупантами в Дженине».