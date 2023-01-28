В синагоге Иерусалима 21-летний палестинец застрелил семерых человек

28 января, 02:56
Поделиться:
Нападающий открыл огонь, попав в нескольких человек (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Нападающий открыл огонь, попав в нескольких человек (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

В пятницу, 27 января, в синагоге на окраине Иерусалима палестинец застрелил семерых человек и ранил еще троих. Он пытался скрыться на машине, но после преследования полицией был застрелен.

Об этом сообщает Reuters.

Полиция сообщила, что нападавший открыл огонь, попав в нескольких человек, прежде чем был обезврежен.

Читайте также:
Израиль и Палестина договорились о перемирии в секторе Газа — СМИ

В заявлении полиции говорится, что нападающим был 21-летний палестинец, житель Восточного Иерусалима. Он пытался скрыться на машине, но после преследования полицией был застрелен.

Видео дня

REUTERS/Ronen Zvulun
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
REUTERS/Ronen Zvulun
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Нападение, которое полиция назвала « Террористическим инцидентом», произошел после месяцев столкновений на Западном берегу реки Иордан. Их кульминацией стал рейд в Дженнине в четверг, во время которого погибли по меньшей мере 9 палестинцев.

Читайте также:
Израиль заявил об обстреле со стороны сектора Газа, была объявлена воздушная тревога

Спикер ХАМАС заявил, что «эта операция является ответом на преступление, совершенное оккупантами в Дженине».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Израиль Палестина Иерусалим

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X