В Гвинее при крушении частного самолета погибли четыре человека

В воскресенье, 24 июня, легкомоторный самолет авиакомпании Eagle Air потерпел крушение близ города Сугета, префектура Киндия, на западе Гвинеи, в результате чего погибли четыре человека, сообщает MosaiqueGuinee.
По данным портала, на борту самолета находились два пилота - немец и гражданин Кабо-Верде, а также два бортмеханика - поляк и гвинеец.
Для расследования причин произошедшего была сформирована специальная комиссия.
Напомним, на Мадагаскаре потерпел крушение самолет, пять человек погибли
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