25 июня 2018, понедельник

В Гвинее при крушении частного самолета погибли четыре человека

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На борту находились два пилота и два бортмеханика, в том числе граждане Германии и Польши
Фото: Kassianews.com via Twitter

На борту находились два пилота и два бортмеханика, в том числе граждане Германии и Польши

В воскресенье, 24 июня, легкомоторный самолет авиакомпании Eagle Air потерпел крушение близ города Сугета, префектура Киндия, на западе Гвинеи, в результате чего погибли четыре человека, сообщает MosaiqueGuinee.

По данным портала, на борту самолета находились два пилота - немец и гражданин Кабо-Верде, а также два бортмеханика - поляк и гвинеец.

Для расследования причин произошедшего была сформирована специальная комиссия.

Напомним, на Мадагаскаре потерпел крушение самолет, пять человек погибли

 

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