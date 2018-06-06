06 июня 2018, среда

В Гватемале произошло новое извержение вулкана Фуэго, объявлена срочная эвакуация

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Власти Гватемалы подтвердили гибель 75 человек, еще 192 - считаются пропавшими без вести.

Власти Гватемалы подтвердили гибель 75 человек, еще 192 - считаются пропавшими без вести.

Вулкан Фуэго в Гватемале произвел второе извержение, власти объявили срочную эвакуацию населения, сообщает Reuters.

"Национальное агентство по стихийным бедствиям начало эвакуацию и заявило, что из вулкана течет горячий газ и расплавленная скальная порода, которая в свое время произвела самое большое извержение за последние 40 лет", - говорится в сообщении.

Осуществляется общая эвакуация граничащих с вулканом поселков. Эвакуация касается как остававшихся в районах жителей, так и спасателей, медиков и журналистов.

Отмечается, что последняя активность Фуэго была зафиксирована на дальней стороне вулкана, с видом на побережье Тихого океана.

Как передает AP, по данным Института судебной медицины Гватемалы, число погибших в результате извержения Фуэго возросло до 75 человек, из них удалось идентифицировать 23 погибших.

По информации ABC News, 192 человека считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 69 погибших.

Напомним, 3 июня в Гватемале началось масштабное извержение вулкана Фуэго. Нынешнее извержение вулкана - сильнейшее за десятилетия.

Вулкан Фуэго находится примерно в 40 километрах от столицы Гватемалы и рядом с популярным среди туристов городом Антигуа.

 

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