В Гватемале произошло новое извержение вулкана Фуэго, объявлена срочная эвакуация

Вулкан Фуэго в Гватемале произвел второе извержение, власти объявили срочную эвакуацию населения, сообщает Reuters.
"Национальное агентство по стихийным бедствиям начало эвакуацию и заявило, что из вулкана течет горячий газ и расплавленная скальная порода, которая в свое время произвела самое большое извержение за последние 40 лет", - говорится в сообщении.
Осуществляется общая эвакуация граничащих с вулканом поселков. Эвакуация касается как остававшихся в районах жителей, так и спасателей, медиков и журналистов.
Отмечается, что последняя активность Фуэго была зафиксирована на дальней стороне вулкана, с видом на побережье Тихого океана.
Guatemala volcano explodes again, evacuations ordered https://t.co/xyHgrfwfQW pic.twitter.com/H0CozrpsIY— Reuters Top News (@Reuters) 6 июня 2018 г.
Hundreds of oceanfront homes have been destroyed overnight by lava flow from Hawaii's Kilauea volcano, officials report https://t.co/X16omNgfRg pic.twitter.com/BBIrzTaAEJ— AFP news agency (@AFP) 6 июня 2018 г.
Как передает AP, по данным Института судебной медицины Гватемалы, число погибших в результате извержения Фуэго возросло до 75 человек, из них удалось идентифицировать 23 погибших.
По информации ABC News, 192 человека считаются пропавшими без вести.
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Geology explains why the volcanic eruption in Guatemala was so much more deadly than the one in Hawaii: https://t.co/3RPqAxbzRt pic.twitter.com/vKz2WDZ6ps— Forbes Science (@SciForbes) 6 июня 2018 г.
Ранее сообщалось о 69 погибших.
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Напомним, 3 июня в Гватемале началось масштабное извержение вулкана Фуэго. Нынешнее извержение вулкана - сильнейшее за десятилетия.
Вулкан Фуэго находится примерно в 40 километрах от столицы Гватемалы и рядом с популярным среди туристов городом Антигуа.
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