19 ноября 2018, понедельник

В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, объявлена эвакуация

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Власти призвали жителей эвакуироваться в безопасные места

Власти призвали жителей эвакуироваться в безопасные места

В Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго.

Как сообщает AP, власти объявили эвакуацию десяти общин из-за угрозы увеличения силы извержения.

В общинах проживает около двух тысяч жителей.

Отмечается, что вулкан начал выпускать потоки лавы после полуночи. Активность вулкана сохраняется.

Последнее мощное извержение вулкана произошло в июне этого года. Тогда погибли 75 человек, из них удалось идентифицировать 23 погибших.

Вулкан Фуэго находится примерно в 40 километрах от столицы Гватемалы и рядом с популярным среди туристов городом Антигуа.

 

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