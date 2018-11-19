В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, объявлена эвакуация

В Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго.

Как сообщает AP, власти объявили эвакуацию десяти общин из-за угрозы увеличения силы извержения.

В общинах проживает около двух тысяч жителей.

Отмечается, что вулкан начал выпускать потоки лавы после полуночи. Активность вулкана сохраняется.

Последнее мощное извержение вулкана произошло в июне этого года. Тогда погибли 75 человек, из них удалось идентифицировать 23 погибших.

Вулкан Фуэго находится примерно в 40 километрах от столицы Гватемалы и рядом с популярным среди туристов городом Антигуа.