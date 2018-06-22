22 июня 2018, пятница

В Гватемале автобус со студентами слетел с обрыва, есть погибшие

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Предварительной причиной аварии считают отказ тормозной системы
Фото: Canal Antigua via Twitter

Предварительной причиной аварии считают отказ тормозной системы

В Гватемале при падении с обрыва автобуса, перевозившего студентов, погибли восемь человек, сообщает Prensa Libre.

Согласно сообщению, инцидент произошел в департаменте Сан-Маркос. Студенты направлялись на спортивное мероприятие. Водитель автобуса не справился с управлением и он слетел с 70-метровой высоты.

Как уточняется, шестеро из погибших были студентами. Семеро из жертв аварии скончались на месте происшествия. Еще один человек умер в госпитале.

35 человек направили в Национальную больницу Сан-Маркоса с тяжелыми травмами.

Предварительной причиной аварии считают отказ тормозной системы.

На месте работают спасатели. Полиция выясняет детали происшествия.

Напомним, в Мексике микроавтобус слетел с моста в водоем, 9 погибших.

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