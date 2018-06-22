В Гватемале автобус со студентами слетел с обрыва, есть погибшие

В Гватемале при падении с обрыва автобуса, перевозившего студентов, погибли восемь человек, сообщает Prensa Libre.

Согласно сообщению, инцидент произошел в департаменте Сан-Маркос. Студенты направлялись на спортивное мероприятие. Водитель автобуса не справился с управлением и он слетел с 70-метровой высоты.

.@jimmymoralesgt: Mi más sentido pésame para las familias de los fallecidos y nuestra solidaridad con los heridos del incidente en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos donde un bus que transportaba estudiantes cayó a un barranco. https://t.co/bBZBh9SFGz pic.twitter.com/UZrCpageKn — JIMMYPORGUATE (@jimmyporguate) 21 июня 2018 г.

Как уточняется, шестеро из погибших были студентами. Семеро из жертв аварии скончались на месте происшествия. Еще один человек умер в госпитале.

35 человек направили в Национальную больницу Сан-Маркоса с тяжелыми травмами.

Предварительной причиной аварии считают отказ тормозной системы.

На месте работают спасатели. Полиция выясняет детали происшествия.

#ÚltimaHora Bus cae a barranco en la aldea La Libertad Balchetre, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. No menos de 13 heridos, informan los @CBMDEPTAL



Foto: EdwinEscobar pic.twitter.com/IAOVBv4wmA — rmaguilar_ImpactoGt (@ritamariaguilar) 21 июня 2018 г.

Напомним, в Мексике микроавтобус слетел с моста в водоем, 9 погибших.