В Хургаде акула напала на россиянина

8 июня, 18:13
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Акула атаковала россиянина в Красном море (Фото:Nariman Mesharrafa via Unsplash)

Акула атаковала россиянина в Красном море (Фото:Nariman Mesharrafa via Unsplash)

В египетской Хургаде акула напала на россиянина. Российские пропагандисты ТАСС со ссылкой на генконсула РФ сообщили, что он погиб.

Telegram-канал Baza пишет, что 23-летний россиянин был уроженцем Архангельской области, акула напала на него в районе пляжа Dream Beach в Хургаде. Российские каналы также опубликовали видео, на котором акула затягивает человека под воду.

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По информации Baza, россиянин переехал в Хургаду с отцом несколько месяцев назад и купил там квартиру.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Акула Хургада

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