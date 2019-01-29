В Huawei отреагировали на обвинения со стороны США Сегодня, 12:39 180 Цей матеріал також доступний українською EPA Huawei отвергает обвинения судебных властей США в свой адрес EPA

В китайской компании Huawei отвергают обвинения, которые накануне им предъявили власти США.

В заявлении Huawei говорится, что в компании "разочарованы сегодняшним предъявлением обвинений".



"Компания отрицает, что она или ее дочерняя структура или аффилированная организация совершили какие-либо из вменяемых им нарушений законодательства США, указанных в каждом из пунктов обвинения", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в заявлении упоминается финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которая по запросу Вашингтона была ранее арестована, а затем отпущена под залог в Канаде.

В Huawei заявили, что "не осведомлены о каких-либо противоправных действиях Мэн Ванчьжоу, и верит, что американские суды в итоге придут к тем же выводам".

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США официально предъявило 13 обвинений китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei и финансовому директору компании Мэн Ванчжоу.

Власти США обвиняют компанию в мошенничестве с банками, воспрепятствовании осуществлению правосудия и краже коммерческой тайны у американской компании T-Mobile.

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1 декабря в Канаде по запросу США арестовали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу. США требуют ее экстрадиции по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Власти США расследовала деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года.

12 декабря Ванчжоу освободили под залог, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США.

Вскоре после ареста Мэн в Китае задержали двух канадцев "по соображениям национальной безопасности".

В частности, в Китае задержали бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации Международная кризисная группа Майкла Коврига.

Позже стало известно о задержании Майкла Спейвора. По данным СМИ, он известен своими встречами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и регулярными контактами с северокорейскими чиновниками.