В Huawei отреагировали на обвинения со стороны США
В китайской компании Huawei отвергают обвинения, которые накануне им предъявили власти США.
В заявлении Huawei говорится, что в компании "разочарованы сегодняшним
предъявлением обвинений".
"Компания отрицает, что она или ее дочерняя структура или аффилированная организация совершили какие-либо из вменяемых им нарушений законодательства США, указанных в каждом из пунктов обвинения", - подчеркивается в заявлении.
Кроме того, в заявлении упоминается финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которая по запросу Вашингтона была ранее арестована, а затем отпущена под залог в Канаде.
В Huawei заявили, что "не осведомлены о каких-либо противоправных действиях Мэн Ванчьжоу, и верит, что американские суды в итоге придут к тем же выводам".
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США официально предъявило 13 обвинений китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei и финансовому директору компании Мэн Ванчжоу.
Власти США обвиняют компанию в мошенничестве с банками, воспрепятствовании осуществлению правосудия и краже коммерческой тайны у американской компании T-Mobile.
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1 декабря в Канаде по запросу США арестовали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу. США требуют ее экстрадиции по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Власти США расследовала деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года.
12 декабря Ванчжоу освободили под залог, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США.
Вскоре после ареста Мэн в Китае задержали двух канадцев "по соображениям национальной безопасности".
В частности, в Китае задержали бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации Международная кризисная группа Майкла Коврига.
Позже стало известно о задержании Майкла Спейвора. По данным СМИ, он известен своими встречами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и регулярными контактами с северокорейскими чиновниками.