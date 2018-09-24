24 сентября 2018, понедельник

В Грузии зарегистрировалось 25 кандидатов в президенты

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Выборы пройдут 28 октября

Выборы пройдут 28 октября

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии зарегистрировала 25 кандидатов, которые примут участие в президентских выборах 28 октября.

Об этом передает Грузия Online.

"ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов в президенты. Из 46 претендентов, которые выразили желание принять участие в выборах 28 октября, ЦИК зарегистрировала 25 кандидатов в президенты, в том числе 19 из них представлены политическими партиями и 6 инициативными группами", - сообщили в ЦИК.

Данные выборы станут последними, которые проведут при прямом голосовании избирателей. Далее президента будут выбирать по системе выборщиков.

Действующий Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также заявлял, что не будет баллотироваться на новый срок.

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