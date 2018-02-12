В Грузии заявили о возможной экстрадиции Саакашвили из Польши

Представитель парламента Грузии Александр Кантария заявил, что Тбилиси обратится к властям Польши с запросом об экстрадиции экс-президент Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом он заявил в эфире грузинского новостного телеканала Палитраньюс, передает Интерфакс.

"Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда", - сказал член парламентского большинства.

В Грузии Саакашвили заочно приговорен к трем годам тюрьмы за "злостное превышение полномочий" на посту президента Грузии.

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Напомним, что 12 февраля Михеила Саакашвили задержали сотрудники Госпогранслужбы в ресторане Сулугуни в Музейном переулке в Киеве. Спустя несколько часов его выдворили из Украины в Польшу.

В 2017 году экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили лишили гражданства Украины. По официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Саакашвили пытался через Государственную миграционную службу получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, однако ему было отказано. Он проиграл все апелляции на решение ГМС.