В Грузии ввели запрет на полиэтиленовые пакеты

В Грузии с 1 октября вступил в силу запрет на производство, импорт и реализацию тонких полиэтиленовых пакетов.

Как сообщает Грузия Online, запрет введен на полиэтиленовые пакеты толщиной менее 15 микрон, которые могут выдерживать вес до пяти килограмм. Кроме того, производителей обязали наносить логотип и название компании на каждый пакет.

С апреля 2019 года в Грузии будут запрещены пакеты любой толщины. В то же время под запрет не попадают биоразлагаемые пакеты. Такие пакеты разлагаются примерно за два года и не наносят вреда окружающей среде.

В случае нарушения правил компаниям грозят штрафы в размере от 200 до 380 долларов.

По данным ООН, ежегодно население Земли использует до пяти триллионов пластиковых пакетов. Каждую минуту люди используют около 10 млн таких пакетов.

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